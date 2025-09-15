СМИ: РФС рассмотрит оскорбления болельщиков «Балтики» в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

«Болельщики „Балтики“ скандировали оскорбительные выражения в адрес „Зенита“. Болельщики „Ахмата“ бросали предметы на поле после игры с „Локомотивом“, и рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера вратарей грозненцев Рамзана Цуцулаева», — цитирует агентство Григорьянца.

«Новому Калининграду» в пресс-службе «Балтики» оперативный комментарий не предоставили.

В воскресенье «Балтика» и «Зенит» сыграли вничью на «Ростех-Арене». В субботу представители калининградского футбольного клуба сообщили о полностью раскупленных билетах на матч (полную посадку фиксировали впервые в истории «Балтики» в рамках турнира Премьер-лиги). Позднее из-за сбоя работы Госуслуг возникли проблемы с проходом на стадион, из-за чего не все болельщики смогли пройти на трибуны вовремя (для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика).

По итогам восьмого тура РПЛ балтийцы набрали 16 очков и расположились на втором месте. Впереди — чемпион прошлогоднего розыгрыша первенства «Краснодар» с 19-ю пунктами. Следующая игра калининградцев в Премьер-лиге также пройдёт дома. 21 сентября на «Ростех Арену» приедет «Ростов». Однако на неделе подопечные Талалаева проведут игру на выезде. В рамках четвёртого тура Кубка России «Балтика» в Москве сыграет с ЦСКА. Встреча запланирована 18-го числа в 17:30 (0+).

