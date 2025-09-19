«Балтику» оштрафовали за оскорбления болельщиков в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил оштрафовать «Балтику» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес «Зенита». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.



«„Балтика“ оштрафована на 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес „Зенита“», — сказал Григорьянц.

В воскресенье «Балтика» и «Зенит» сыграли вничью на «Ростех-Арене». В субботу представители калининградского футбольного клуба сообщили о полностью раскупленных билетах на матч (полную посадку фиксировали впервые в истории «Балтики» в рамках турнира Премьер-лиги). Позднее из-за сбоя работы Госуслуг возникли проблемы с проходом на стадион, из-за чего не все болельщики смогли пройти на трибуны вовремя (для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика).

По итогам восьмого тура РПЛ балтийцы набрали 16 очков и расположились на втором месте. Впереди — чемпион прошлогоднего розыгрыша первенства «Краснодар» с 19-ю пунктами. Следующая игра калининградцев в Премьер-лиге также пройдёт дома. 21 сентября на «Ростех Арену» приедет «Ростов».