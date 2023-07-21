Новая жизнь, новый бюджет: как «Балтика» презентовала себя фанатам после возвращения в РПЛ (фото)

Футбольный клуб «Балтика» провел первую после выхода в Российскую премьер-лигу встречу с фанатами. В Астрономическом бастионе собрались игроки, тренерский штаб, представители попечительского совета и десятки болельщиков всех возрастов.



Во время встречи можно было набить тату в виде эмблемы команды и задавать вопросы. Так собравшиеся узнали, что бюджет клуба теперь вырастет, по всей видимости, в разы, составив «сильно больше» миллиарда рублей. «Областные» вливания, кстати, должны остаться на прежнем уровне. Остальное ляжет на плечи спонсоров — компаний, входящих в госкорпорацию «Ростех», которая дала новое имя построенному к ЧМ-2018 на Острове стадиону. Ее название теперь значится на новой форме «Балтики», презентованной в этот день.

Новые деньги, говорят в клубе, прежде всего позволят «покупать» хороших игроков. Тех, кто перешел в «Балтику» в канун ее первого сезона в РПЛ (первого за последние 25 лет), представили болельщикам: это полузащитники из Португалии и Армении Жоау Ламейра и Артур Галоян (перешел из «Алании»), боливийский и российский защитники Роберто Карлос Фернандес и Александр Жиров (перешел из немецкого («Зандхаузена»), чилийский нападающий Анхело Энрикес. Также во время встречи было объявлено, что капитаном команды стал Аслан Дудиев. Его предшественник Максим Тишкин решил завершить карьеру игрока, теперь он отвечает за развитие молодежного футбола в клубе.

В каком-то смысле символично, что встреча прошла в Астрономическом бастионе — и не потому, что балтийцы в минувшем сезоне демонстрировали «космические» успехи, лишь под конец уступив верхнюю строчку в турнирной таблице Первой лиги казанскому «Рубину». Как известно, на домашние игры команды могут попасть только счастливые обладатели Fan ID, который то ли из-за сбоев на «Госуслугах», то ли еще по какой причине получить не всегда просто. Во всякому случае, об этом говорят болельщики. И «голосуют ногами» — по подсчетам представителей «Балтики», с введением новой системы посещаемость стадиона снизилась на 50-60%. «Я понимаю, какие вы все трудности испытываете в связи с этим решением [о внедрении Fan ID]. По-человечески мы вас все прекрасно понимаем, но я сейчас могу сказать как тренер. По-тренерски мне бы хотелось видеть вас всех на стадионе. Нам всем и всей команде будет вас не хватать, потому что поддержка, которая была в этом сезоне, — это бесценное преимущество. Дома и стены помогают, а стены — это как раз вы, болельщики. Поэтому мы будем все надеяться, что рано или поздно как-то эта история завершится, и завершится „хэппи эндом“, и мы вас всех увидим на стадионе», — обратился в итоге к фанатам главный тренер команды Сергей Игнашевич.