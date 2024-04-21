«Мать драконов» и «динозаврики»: на «Фрингилле» окольцевали птенцов филина (фото)

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Фото: орнитологическая станция «Фрингилла»

Сотрудники орнитологической станции «Фрингилла» на Куршской косе окольцевали птенцов филина. Их фотографии опубликованы в телеграм-канале учреждения.

«Это недельные птенцы филина (Bubo bubo), которые сейчас совсем небольшие и могут уместиться в ладонях человека. Но осенью, получив вдобавок обычные, номерные кольца, уже выросшие красавцы будут выпущены в природу в одном из лесных массивов Калининградской области», — отмечается в сообщении. По словам сотрудников «Фрингиллы», размножением филинов в неволе и реинтродукцией в природу занимается Алексей Лаврентьев — «очень увлеченный своим делом человек».

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«На фото вы можете видеть и отца семейства. „Мать драконов“ сфотографировать не удалось — чуть более продолжительное знакомство с разъяренной самкой филина могло существенно навредить здоровью орнитолога... Эта здоровущая бестия была совершенно не рада вторжению в ее пенаты и интересу людей к ее милым динозаврикам! Она не только грозно раздувалась и топорщила крылья, но и налетая, пыталась когтями ударить по голове вторженцев», — рассказали на станции.

Вольеры для лечебницы, в которой занимаются реабилитацией диких птиц и животных, Алексей Лаврентьев, полковник МВД в отставке, построил в Славском районе.


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