Калининградский зоопарк сообщил о прибавлении в семействе муравьедов (видео)

У пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер — родился малыш. Об этом сообщили в Калининградской зоопарке.

«Дата рождения — 13 июля, пол — неизвестен, вес — неизвестен, рост — такая же история.

Руками не трогали и пока не планируем. Ест, спит, растет хорошо.Кто-нибудь знает, кому там наверху адресовать пожелания крепчайшего здоровья и долгих лет жизни для муравьедов?» — отмечается в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого года у пары муравьедов уже рождался детеныш, однако все закончилось трагически: спустя восемь месяцев малыш Вуди умер.

Видео со страницы Калининградского зоопарка «ВКонтакте»

