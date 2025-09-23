Говяжье сердце, собачий корм и торф: в зоопарке рассказали о рационе муравьедов (видео)

В Калининградском зоопарке рассказали, чем питаются муравьеды Лектер и Кайя. Как сообщает учреждение, их рацион не выдуман «безумным диетологом».

Еду муравьедам готовят с вечера, чтобы утром сразу их покормить. Сытые животные становятся добродушными и покладистыми, что значительно облегчает уборку их вольера. В мощную мясорубку закладывают бананы, варёное яйцо, яблоки (иногда груши), помидор, геркулес, сушёный гаммарус, собачий корм премиум класса, йогурт, мед, очищенное от плёнок говяжье сердце и просеянный торф. «Почему торф? Потому что за долгие-долгие-долгие годы ковыряния в пеньках и термитниках муравьеды приучили свою пищеварительную систему к этому субстрату. Теперь без него ни переварить, ни усвоить», — пояснил зоопарк.

«Всё это безобразие» в течение 20 минут превращается в гомогенизированную массу. Ее разливают в порционные ведёрки и ставят в холодильник до утра.  В каждое кормление самец Лектер получает одно ведёрко, а самка Кайя, как кормящая мать — полтора. В промежутках киперы угощают муравьедов бананом или апельсином.

«Рацион муравьедов не выдуман безумным диетологом: он приехал вместе с муравьедом из того зоопарка, где животное родилось. Первое время киперы стараются строго придерживаться рекомендаций и только спустя время могут аккуратно заменять один ингредиент другим или добавлять новый, всякий раз внимательно наблюдая за реакцией животного», — добавили в зоопарке.

Видео: Калининградский зоопарк

