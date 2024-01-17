В «Балтику» переходит колумбиец Кевин Андраде

Между футбольными клубами «Балтика» и «Америка де Кали» достигнута договорённость о трансфере центрального защитника Кевина Андраде. Трудовое соглашение с ним заключено сроком на 3,5 года, сообщила пресс-служба «Балтики».



24-летний колумбиец родился в Кали. Андраде — воспитанник местного клуба «Америка», где в совокупности он провёл более пяти лет. За это время игрок принял участие в 119 матчах главной команды, где отличился тремя голами. «В 2020-м году стал чемпионом Колумбии. Также принимал участие в групповом этапе Кубка Либертадорес. В сезоне 2022 на правах аренды выступал за аргентинский «Платенсе», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что чилийский клуб «Универсидад Католика» выкупил у «Балтики» защитника Гильермо Сото. Кроме того, до конца сезона клуб отправил в аренду своего португальского полузащитника Жоао Ламейру. По соглашению сторон был расторгнут договор с Александром Пуцко. Между «Балтикой» и «Рубином» была достигнута договорённость об аренде нападающего Виталия Лисаковича до конца текущего сезона. С ЦСКА футбольный клуб договорился о трансфере полузащитника Ярослава Арбузова. Также ранее сообщалось о том, что «Балтика» намерена приобрести гвинейского нападающего Усмана Камара, лучшего бомбардира тбилисского «Динамо».