Калининградскую «Балтику» покинул один из ключевых футболистов сезона

24-летний боливийский фланговый защитник Роберто Фернандес покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Спортсмен переехал в Калининград перед стартом сезона российской Премьер-лиги летом прошлого года из южноамериканского «Боливара» на правах аренды. Договор подписали до конца июня 2024 года.
«Роберто стал Балтийцем в июле 2023 года. За это время защитник принял участие в 40 матчах. <...> Мы благодарим Роберто за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желаем удачи в дальнейшей карьере! Gracias por la temporada!» — благодарит боливийца «Балтика».
Согласно порталу Transfermarkt, в сезоне РПЛ 2023/2024 Фернандес провёл в составе бело-синих 29 игр, в 90% которых он вышел в стартовом составе. За год в «Балтике» футболист сборной Боливии набрал 6 очков по системе «гол+пас»: 4 ассиста и забитый мяч в Премьер-лиге и гол в Кубке России.По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.