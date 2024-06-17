Главным тренером калининградской «Балтики» назначен экс-наставник «Балтики-БФУ»

Главным тренером калининградской «Балтики» стал Александр Грищенко, в прошлом возглавлявший «Балтику-БФУ им. И. Канта». Об этом сообщает телеграм-канал футбольного клуба в понедельник, 17 июня.

Грищенко руководил фарм-клубом калининградцев 2,5 года и, как отмечается в релизе, «стоял у истоков создания команды». В прошлом сезоне тренер возглавлял московский «Велес» и занял с ним 5 место в группе «Золото» Второй лиги. В активе у нового наставника балтийцев лицензия категории UEFA Pro, он также является инструктором Академии РФС.

«Александра Грищенко отличают большой опыт в работе с молодыми футболистами, научный подход к формированию тренировочного процесса. Для нового наставника „Балтики“ Калининград уже является родным городом. Верим и уверены, что у молодого специалиста с его инновационным подходом получится добиться успехов вместе с „Балтикой“ и выполнить поставленную перед клубом задачу по выходу в Премьер-лигу», — объяснил выбор тренера председатель попечительского совета клуба Илья Мясников.