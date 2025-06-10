Полузащитник «Балтики» признан лучшим молодым игроком сезона Первой лиги

Полузащитник «Балтики» признан лучшим молодым игроком Первой лиги сезона 2024/2025. Об этом клуб сообщил в своём телеграм канале.

«Владислав Саусь стал лучшим молодым футболистом сезона по версии ФНЛ Маркет по результатам голосования», — говорится в сообщении.

Саусь перешёл в «Балтику» летом 2024 года. За прошедший сезон он сыграл в 31-м матче Первой лиги, в которых отдал три голевые передачи. Во всех турнирах полузащитник провёл на поле 2 305 минут.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.

В следующем сезоне «Балтика» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Ранее Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ, при этом закрепиться в высшем дивизионе калининградцам, по его словам, «будет легко». Генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.

На данный момент калининградскую «Балтику» пополнили три футболиста. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем.