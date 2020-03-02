На опасных переходах на Горького начали монтировать шумовые полосы

На аварийно опасных участках ул. Горького начали монтировать шумовые полосы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

В воскресенье шумовые полосы установили перед пешеходным переходом на перекрестке с ул. Первомайской в ближайшие дни такие же работы запланированы и на пересечении с ул. Земельной. Позднее шумовые полосы также планируется уложить на пересечении с ул. Сусанина, а на перекрестке с ул. Панина — поставить светофор.

В пресс-службе отметили, что условиями для укладки горячего пластика, из которого полосы состоят, является температура воздуха не ниже 10 градусов и отсутствие осадков. «В случаях, когда работы требуется провести срочно, применяются конечно горелки для прогрева, но это занимает больше времени. Собственно в воскресенье дорожники именно их и использовали», — отметили в пресс-службе.

Работы ведет подрядчик, выполнявший ремонт улицы — компания «ДСП». В пресс-службе уточнили, что работы ведутся не в рамках капремонта Горького, а в рамках муниципального контракта по ремонту и содержанию технических средств организации движения на 2020 год.

Губернатор Антон Алиханов на последнем оперативном совещании областного правительства заявил, что недоволен отсутствием шумовых полос на ул. Горького после ДТП, в котором пострадали женщина и ее 5-летняя дочь. Состояние матери и ребенка оценивается как тяжелое.

Перекрёсток ул. Горького и ул. Первомайской попал в число наиболее аварийных в 2019 году после того, как во время ремонта там сняли шумовые полосы. После ремонта только за одну неделю в этом месте под колесами пострадали трое пешеходов. Администрация Калининграда пообещала, что шумовые полосы вернут в 2020 году.