Где за год произошло больше всего ДТП, и что с этим предлагается делать (карта)

Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в 2019 году выявилось 17 особо аварийных мест. Всего там произошло 69 ДТП, в которых 3 человека погибли, 79 получили травмы. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Новому Калининграду» областной Госавтоинспекцией.

Лишь в трех случаях из 17-ти это не Калининград, и то в основном формально, потому что среди этих «очагов аварийности» — Северный обход и выезд с Московского проспекта. Единственное стопроцентно «областное» место концентрации ДТП — участок трассы «Калининград-Крылово через Правдинск» в Багратионовском ГО, попавший в черный список довольно неожиданно для ГИБДД (во всяком случае, по словам главы регионального управления Геннадия Бубенова). Раньше здесь было относительно спокойно, но в 2019 году водители врезались в деревья трижды. Нетрудно догадаться, что именно предлагает сделать ГИБДД на этом участке дороги.

Один очаг — переход через Ленинский проспект у ТЦ «Европа» — выявился еще в 2018 году. В качестве «программы минимум» в ГИБДД предлагают развесить дополнительные дорожные знаки над проезжей частью. Но вообще отмечают, что неплохо было бы поставить в этой части города новые светофоры, объединенные в единую систему. Тогда перенастройка одного светофора автоматически меняла бы режим работы остальных. Но пока не сделано ни того, ни другого, результат — 6 человек, сбитые за два года.

Среди аварийных участков — перекресток ул. Горького и ул. Первомайской, который вырвался в лидеры сразу после того, как закончился дорожный ремонт и были сняты шумовые полосы. После ремонта только за одну неделю в этом месте под колеса попали 3 пешеходов (всего — 5).

Часть рекомендаций ГИБДД (из числа самых «недорогих») уже, кстати, выполнена. А вот когда это произойдет со «строительством двухуровневого путепровода» на ул. Портовой, где в ДТП пострадали 5 человек? В документах Госавтоинспекции сроки обозначены как 2020-2023, но это крайне идеалистичный вариант развития событий: мост, который должен заменить двухъярусный, существует пока даже не в проекте, а в виде весьма приблизительных эскизов; окончательного решения насчет судьбы самого двухъярусного, судя по Instagram губернатора Антона Алиханова, нет.

Но с большим скрипом, пусть и в рамках статистической погрешности, количество «очагов концентрации ДТП» потихоньку в регионе снижается. В 2017 году таких было 19. Вероятно, не в последнюю очередь с этим связан и тот факт, что количество смертельных аварий уменьшилось.


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