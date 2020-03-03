Стало известно, сколько стадион «Калининград» платит «Водоканалу» за холодную воду

Стало известно, сколько стадион «Калининград» платит «Водоканалу» за холодную воду
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областное госучреждение «Стадион „Калининград“» заключил с «Водоканалом» годовой контракт на поставку холодной воды и водоотведение. Соответствующее извещение во вторник, 3 марта, опубликовано на портале госзакупок.

Согласно извещению, договор был подписан еще в конце декабря 2019 года и будет действителен до конца декабря 2020 года. В соответствии с документом стоимость услуг холодного водоснабжения и приема сточных вод оценивается в 1 млн 16 тыс. 149 руб. в год. То есть в среднем почти 2 тыс. 783 руб. в день.

Напомним, на электричество для стадиона до конца выделили 29,4 млн руб., отопление — 18 млн руб., интернет и телефон — 515,5 тыс. руб.

В правительстве области стадион «Калининград» считают «самым экономным» госучреждением региона. Значительную сумму удалось сохранить в 2019 году при выборе подрядчиков для охранных услуг, ухода за газоном и уборки.

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