Стало известно, сколько стадион «Калининград» платит «Водоканалу» за холодную воду

Областное госучреждение «Стадион „Калининград“» заключил с «Водоканалом» годовой контракт на поставку холодной воды и водоотведение. Соответствующее извещение во вторник, 3 марта, опубликовано на портале госзакупок.

Согласно извещению, договор был подписан еще в конце декабря 2019 года и будет действителен до конца декабря 2020 года. В соответствии с документом стоимость услуг холодного водоснабжения и приема сточных вод оценивается в 1 млн 16 тыс. 149 руб. в год. То есть в среднем почти 2 тыс. 783 руб. в день.

Напомним, на электричество для стадиона до конца выделили 29,4 млн руб., отопление — 18 млн руб., интернет и телефон — 515,5 тыс. руб.

В правительстве области стадион «Калининград» считают «самым экономным» госучреждением региона. Значительную сумму удалось сохранить в 2019 году при выборе подрядчиков для охранных услуг, ухода за газоном и уборки.