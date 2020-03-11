РПЦ призвала дезинфицировать кивоты икон и молиться о преодолении коронавируса

РПЦ призвала дезинфицировать кивоты икон и молиться о преодолении коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Священный Синод Русской православной церкви сделал заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции. В документе указано, что церковь «с обеспокоенностью воспринимает распространение в мире коронавирусной инфекции и ее последствия для миллионов людей, многие из которых оказались не только перед угрозой заражения, но и испытали на себе социально-экономические последствия этого явления».

В РПЦ призвали к «сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия» и обратили внимание на то, что «верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции», однако «недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих».

Также церковь рекомендует применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, а также использовать одноразовые стаканчиков для запивки.

«Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам», — сказано в обращении.

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