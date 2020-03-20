По всей России проведено 143,5 тыс. исследований на коронавирус

По всей России проведено 143,5 тыс. исследований на коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на четверг, 19 марта, в России проведено 143 тыс. 519 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает в пятницу Роспотребнадзор на своем сайте.

Под медицинским наблюдением в целом по России с начала года находилось 69 тыс. 075 человек, прибывших из неблагополучных стран, сейчас под контролем остаются 27 тыс. 487 человек.

Отметим, по данным Росстата, в России проживает 146,7 млн человек. Ранее областные власти сообщали, что исследование на коронавирусную инфекцию у всех заболевших в обязательном порядке не проводится.

Всего в стране выявлено 199 случаев коронавирусной инфекции, о 52 из них стало известно накануне.

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