По всей России проведено 143,5 тыс. исследований на коронавирус

По состоянию на четверг, 19 марта, в России проведено 143 тыс. 519 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает в пятницу Роспотребнадзор на своем сайте.



Под медицинским наблюдением в целом по России с начала года находилось 69 тыс. 075 человек, прибывших из неблагополучных стран, сейчас под контролем остаются 27 тыс. 487 человек.

Отметим, по данным Росстата, в России проживает 146,7 млн человек. Ранее областные власти сообщали, что исследование на коронавирусную инфекцию у всех заболевших в обязательном порядке не проводится.

Всего в стране выявлено 199 случаев коронавирусной инфекции, о 52 из них стало известно накануне.