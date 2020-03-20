Польские СМИ: запрет на въезд в страну продлят до середины апреля

Правительство продлит запрет на въезд иностранцев в Польшу минимум до середины апреля. Об этом в пятницу сообщает RMF FM со ссылкой на источники в правительстве страны.

13 марта Польша объявила о запрете на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Особый режим ввели на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц. По данным RMF FM, решение о продлении запрета уже принято. Правительство официально объявит об этом на следующей неделе.