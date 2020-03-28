Житель Светлогорска о происходящем в субботу: город битком, променад под завязку

В Светлогорске в субботу, 28 марта, отмечается паломничество съехавшихся со всей области калиниградцев и гостей региона. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец, житель города.



«Город битком. Не протолкнуться. В „Кенигсбеккер“ очередь человек 50 за кофе. Променад под завязку. Много москвичей», — отметил собеседник.





Фото очевидца

С субботы в России фактически начался нерабочий период, объявленный президентом Владимиром Путиным с 30 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Накануне стало известно, что в регионе с 28 марта временно прекращают работу торговые центры, рестораны, кафе и т.д.

Глава Янтарного Алексей Заливатский сообщил, что с субботы выходы на променад и в парк в поселке перекрыты для того, чтобы ограничить число приезжающих для прогулок жителей региона.