Сеть «Кёнигсбеккер» на время запретов переквалифицировалась в «продовольственные магазины»

Сеть «Кёнигсбеккер» на время запретов переквалифицировалась в «продовольственные магазины»
Очередь в Светлогорске за кофе навынос. Фото очевидца
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Сеть «Кёнигсбеккер», позиционировавшая себя как пекарня, с субботы, 28 марта стала определять свою деятельность как работу «в режиме продовольственного магазина». В результате, к примеру, в Светлогорске образовались длинные очереди в одно из ее заведений за кофе навынос. О переквалификации говорится в сообщении, опубликованном в Instagram сети.

«С сегодняшнего дня мы переходим на режим «продовольственный магазин», — говорится в сообщении. В нем утверждается, что для этого есть все необходимые документы.

«На вынос могут работать. Людей внутрь я бы не пускал на их месте, организовав прием заказов на улице, в принципе погода это позволяет», — прокомментировал ситуацию на брифинге в субботу губернатор Антон Алиханов.

С субботы в России фактически начался нерабочий период, объявленный президентом Владимиром Путиным с 30 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Накануне стало известно, что в регионе с 28 марта временно прекращают работу торговые центры, рестораны, кафе и т.д.


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