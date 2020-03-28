Алиханов о коронавирусе: надо сидеть дома, а не кататься на велосипедах

Алиханов о коронавирусе: надо сидеть дома, а не кататься на велосипедах
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов призвал жителей региона в связи с распространением коронавируса находиться дома. По его словам, основная задача властей — «сгладить пик», чтобы система здравоохранения смогла справиться с поступающими больными.

«Если вдруг завтра тысячи лягут на инфекционные койки, то плохо наше с вами дело. Поэтому надо сидеть дома, а не кататься на велосипедах по улице», — сказал Алиханов на брифинге в субботу.

По состоянию на 28 марта в Калининградской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Ещё четыре человека находятся под подозрением.

«Подтверждённый заболевший из Москвы приезжал сюда отмечать свой день рождения. И, собственно говоря, четыре человека (все они являются жителями Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), подтверждения по которым мы сейчас ждём, — это участники его дня рождения, этого праздника. Там было несколько десятков человек на этом дне рождения», — сказал губернатор, добавив, что вечеринка проходила в популярном ресторане региона.

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