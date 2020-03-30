Количество умерших от коронавируса в Польше достигло 26

По состоянию на 30 марта в Польше скончались от коронавируса 26 человек. Общее количество заражённых составляет 1905. Самое большое число случаев заболевания было зафиксировано в субботу, 28 марта, - 249. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта по 13.апреля.Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин. С 25 марта для в республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса.
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