Количество умерших от коронавируса в Польше достигло 26

Количество умерших от коронавируса в Польше достигло 26
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на 30 марта в Польше скончались от коронавируса 26 человек. Общее количество заражённых составляет 1905. Самое большое число случаев заболевания было зафиксировано в субботу, 28 марта, - 249. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita

20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. Запрет на въезд для иностранцев действует в стране с 15 марта по 13.апреля

Польских граждан после прибытия из-за рубежа отправляют на двухнедельный карантин. С 25 марта для в республике также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса.

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