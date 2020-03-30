Бабура потребовала «убрать либерализм» по отношению к бизнесу и жестко его контролировать

Бабура потребовала «убрать либерализм» по отношению к бизнесу и жестко его контролировать
Елена Бабура. Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура призвала жестко контролировать соблюдение бизнесом карантинных мер. Вопрос обсуждался в понедельник, 30 марта, на оперативном совещании в мэрии передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Я прошу убрать вот этот либерализм, которым мы хотим каким-то образом достучаться до бизнеса. У них четкие понятные правила „игры“, сейчас в настоящее время, они должны их исполнять. Они должны проводить дезинфекционные мероприятия, они должны быть в масках, в перчатках, [...] все они прекрасно знают и понимают», — заявила Бабура. В качестве примера она привела Крым, где местные органы власти вместе с полицией организуют рейды — в случае, если предприятие (торговли, общепита и т.д.) не выполняет требования дважды, в третий раз привлекается Роспотребнадзор и оно закрывается на 90 суток. «У нас на кону стоят жизни!», — напомнила глава управления. В противном случае «мы не справимся, и наша медицинская служба не справится с огромным потоком граждан, которым будет необходимо оказание реанимационной помощи», отметила она.

Со вторника, когда в регионе вводится режим всеобщей самоизоляции, власти Калининграда и полиция организуют рейды патрулей для контроля за работой магазинов и т.д.

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