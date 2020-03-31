В Москве выплаты за соблюдение самоизоляции получили 1,6 млн пенсионеров

В Москве выплаты за соблюдение самоизоляции получили 1,6 млн пенсионеров
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Москве выплаты за соблюдение режима самоизоляции получили свыше 1,6 миллиона пенсионеров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба столицы.

«Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями выплатят по четыре тысячи рублей: две положены авансом, остальные две выплатят после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. Более 1,6 млн пенсионеров на прошлой неделе уже получили выплату», — говорится в публикации.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ситуация в столице пока развивается в негативном ключе. «Каждый день численность заболевших увеличивается, как и во многих странах. Становится всё больше заражённых, которые не ездили за границу», — отмечается в сообщении.

Ранее пожилым жителям Москвы и Подмосковья пообещали денежную помощь за соблюдение режима самоизоляции. Разовая выплата в столице составит 4000 рублей. В Московской области материальная помощь установлена в размере 3000 рублей.

В конце марта из-за постепенно осложняющейся ситуации с коронавирусом запретили выходить из дома без крайней необходимости всем жителям столицы и Подмосковья. Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, на улице и в общественных местах москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. За это с 1 апреля они будут получать региональную компенсацию. С 31 марта режим всеобщей изоляции начал действовать в Калининградской области.

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