Главное о коронавирусе в пятницу, 3 апреля

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили ещё на неделю, до 12 апреля включительно. Правда, не до конца определились с его правилами. Оказывается, россияне, находящиеся в режиме самоизоляции, всё-таки имеют право посещать удаленные от дома супермаркеты, рынки и ярмарки. По крайней мере так считает Минпромторг.

Региональные власти ограничивают въезд во все приморские города в эти выходные. Попасть в эти муниципалитеты можно будет только по прописке или при подтверждении права собственности на жилье. «Нужен какой-то документ, который удостоверяет, что вы действительно не просто едете погулять, а едете туда, где у вас есть какой-то объект недвижимости. Точно так же и с работой. У нас большая категория работает и ограничивать никто не планирует». — пояснил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов. Москвичам, кстати, и вовсе запретили передвигаться на машине вдвоем (исключение — совместная самоизоляция) и собираться на улице компанией более трёх человек.

Торговлю алкоголем в Калининградской области по примеру Забайкальского края запрещать не планируют, уверен пресс-секретарь областного правительства Дмитрий Лысков. Ритейл и вовсе говорит, что продажи алкоголя в Калининграде падают. «Идёт падение даже по сравнению с будними днями до карантина. Граждане ведут себя ответственно», — гордится калининградцами замгендиректора торговой сети «Спар» Алексей Елаев.

Представители калининградского бизнеса говорят о «коронавирусных выходных» как о самоубийстве и просят власти выплачивать простаивающим сотрудникам прожиточный минимум. Мэр Москвы Сергей Собянин по этому поводу уже высказался. «Бюджеты треснут», — заявил он в интервью «Первому каналу» относительно того, чтобы начать раздавать в регионах финансовую помощь во время нерабочих дней.

Из-за увеличивающегося спроса на доставку товаров власти региона разрешат возобновить работу некоторым автомастерским и шиномонтажным предприятиям. Предприятия строительной отрасли тоже продолжат работу, но рабочим нельзя «кучковаться». Однако послабления могут быть временными — если ситуация не улучшится, режим всеобщей самоизоляции будет снова продлен. «Мы видим, какая непростая эпидемиологическая ситуация в регионе и стране, и благодарны всем калининградцам, которые честно соблюдают режим самоизоляции», — говорит губернатор Антон Алиханов.

Тем временем число зараженных коронавирусом в России перевалило за 4 тысячи. За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай в 32 регионах, Калининградской области в списке нет. При этом, по словам Антона Алиханова, калининградские лаборатории уже выявили 40 случаев заражения, осталось дождаться подтверждения лабораторий в Москве или Новосибирске. Заявил о положительном тесте на коронавирус и калининградец Максим Кузнецов, который вёл день рождения москвича, о котором говорил губернатор и после которого у нескольких жителей региона диагностировали коронавирус.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в России ситуация с распространением коронавируса идет по благоприятному сценарию. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден и нельзя исключать «развитие событий по самому сложному сценарию».