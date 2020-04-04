Голикова: Россия не прекратила вывоз граждан из-за рубежа, а взяла «тайм-аут»

Россия намерена продолжить вывоз своих граждан из-за рубежа с понедельника. В данный момент взята пауза на выходные, чтобы составить списки. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.



«Почему введен временный тайм-аут вывоза из-за рубежа наших граждан? Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ», — сказала она.

По словам Голиковой, на сайте Госуслуг размещена анкета, которую должны заполнить застрявшие за границей россияне.

«Нами будут сформированы соответствующие полеты и соответствующий график в те города РФ таким образом, чтобы максимально скомплектовать борта, чтобы прилет был в одну точку», — пояснила вице-премьер.

Ведомствам не удалось идентифицировать около 13,7 тыс. граждан из 26 тыс. желающих вернуться в Россию.

«Коллеги из министерства иностранных дел предоставили те списки, которые они собрали, а наши коллеги из МВД попытались эти списки выверить. Эта работа была проведена в четверг-пятницу проходящей недели. Что выявилось — выявили, что из 26 с небольшим тысяч наших граждан, которые были в этих списках, 13 660 мы не смогли идентифицировать», — сказала Голикова и добавила, что отсутствие возможности идентифицировать этих людей приводит к непониманию, «есть ли эти фактические граждане и, если они есть, то в какую точку они прилетают».

В ночь на субботу, 4 апреля, Россия прекратила вывоз россиян из-за рубежа, полностью остановив сообщение. Правительство РФ выделило 500 млн рублей на поддержку граждан, застрявших за границей.