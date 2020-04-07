Бабура о «том самом дне рождения»: источником заражения был, вероятно, один из гостей

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура развеяла слухи о москвиче, отпраздновавшем в Калининграде день рождения и якобы заразившем гостей коронавирусной инфекцией. Она подняла эту тему на брифинге во вторник, 7 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».



По словам Бабуры, именинник уже по прошествии времени проинформировал гостей о том, что у него выявили коронавирус. Гости обратились в Роспотребнадзор, и тот организовал эпидемиологическое расследование. «Мы обследовали всех. Да, мы выявили 9 человек, которые заражены коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекало в разных формах: у кого-то легко, у кого-то более тяжело, и они оказались на инфекционной койке. Но мы говорим о том, что время все-таки прошло и мы впервые узнали об этом случае в конце марта, хотя он состоялся в середине марта», — рассказала главный санитарный врач региона. По ее словам, во время расследования выяснилось, что некоторые гости 6 марта вернулись из Италии, где к тому времени эпидемиологическая ситуация ухудшилась (день рождения отмечался 14 марта). «Мы говорим о том, что, скорее всего, вероятным источником заболевания явился именно гость на этом дне рождения», — заявила Елена Бабура, отметив, что «всех выявить, кто был заражен, уже нам не позволило время».

Ранее губернатор Антон Алиханов говорил, что в области ожидается подтверждение новых случаев коронавируса у участников дня рождения москвича, который приехал отмечать его в популярный калининградский ресторан.