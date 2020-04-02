Шестеро новых зараженных — три женщины и трое мужчин с «того самого» дня рождения

Шестеро из семи человек, у которых подтвердили коронавирус к четвергу, 2 апреля, — участники того самого дня рождения москвича, о котором ранее говорил губернатор Антон Алиханов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

«Один из заболевших — это житель области, который вернулся из Польши, это мужчина средних лет, он помещен в инфекционку, состояние его опасений не вызывает. А 6 других случаев эпидемиологически связаны с празднованием того самого дня рождения, о котором недавно говорил губернатор Антон Алиханов. Там три женщины и трое мужчин. Все они тоже средних лет, состояние здоровья у них удовлетворительное. Все в настоящий момент помещены в стационар, продолжает отрабатываться „пятно контактов“ всех зараженных».

Ранее губернатор Антон Алиханов говорил, что в области ожидается подтверждение новых случаев коронавируса у участников дня рождения москвича, который приехал отмечать его в популярный калининградский ресторан.

Накануне стало известно, что второй тест также выявил коронавирусную инфекцию у главы местного штаба Навального Александра Черникова. Но его в статистике выявленных случаев пока нет, отмечают в штабе.

Губернатор Антон Алиханов заявил, что в инфекционной больнице Калининграда с подозрением на коронавирус находятся 75 человек, у многих уже есть предварительно подтвержденный диагноз.