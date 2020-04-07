В Литве решили продлить карантин на две недели

Власти Литвы планируют продлить карантин на две недели. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса.



«Да, карантин будет продлён ещё на две недели», — написал Сквернялис на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что о смягчении ограничительных мер, введённых в связи с коронавирусом, можно будет говорить после празднования Пасхи. «При условии, что нам всем удастся должным образом „выдержать“ пасхальные выходные. Поэтому ещё раз прошу ответственно отнестись к себе и другим. Оставайтесь дома. Не навещайте живущих в других городах дедушек и бабушек, родителей, близких. Соблюдайте условия карантина, это очень важно», — написал Сквернялис.

Карантин действует в Литве с 16 марта. Последний раз власти продлевали его до 13 апреля. В соседней республике зафиксировано 880 случаев заражения коронавирусом. По данным на 6 апреля, 14 заболевших скончались.