Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило семь тысяч

По состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Польше выявлено 7049 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Больше всего пациентов проходит лечение в Мазовецком воеводстве. От инфекции в соседней республике скончался 251 человек.
С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше введён режим эпидемии. В стране также ввели ограничения на передвижение людей из-за коронавируса. В конце марта власти ужесточили карантинные меры.Вместе с тем после 20 апреля в Польше, по сведениям СМИ, планируют приступить к «размораживанию» экономики. В стране хотят постепенно открывать магазины, торговые центры и парикмахерские.
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