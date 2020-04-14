Белая попросила отпустить ее из-под домашнего ареста, чтобы работать в Коммунарке

Белая попросила отпустить ее из-под домашнего ареста, чтобы работать в Коммунарке
Елена Белая. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский врач Елена Белая, обвиняемая в организации убийства младенца, попросила отпустить ее из-под домашнего ареста, чтобы она могла работать в больнице № 40 в Коммунарке. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат медика Тимур Маршани.

8 апреля защита Белой направила следователю по особо важным делам главного следственного управления СК РФ ходатайство об изменении меры пресечения. Данное обращении должны рассмотреть в течение пяти дней. 

«Здесь вопрос в том, чтобы максимально быть полезной как врач там, где наиболее остро нуждаются люди. Она хочет работать именно в том очаге сложных пандемических проблем. В Москве сейчас положение одно из самых тяжелых в России. В Калининграде эпидемиологическая обстановка другая, не как в Москве, — там количество зараженных гораздо меньше», — пояснил Маршани. 

По словам адвоката, прецеденты, когда в России следствие шло навстречу в подобных ситуациях, уже были. «Это на усмотрение следователя. Мы же не просим освободить нас от ответственности. Мы просим предоставить возможность осуществлять трудовую деятельность. Надо учитывать общую ситуацию в мире: либо это просто борьба с вирусом, либо это борьба за жизнь людей. Там где идет борьба за жизнь людей, там формируют батальоны добровольцев. Что здесь важнее: людям эту помощь предоставить, изыскав резервы, либо эту помощь не предоставить», — заключил Маршани. 

Ранее калининградский неонатолог Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца, написала открытое письмо генеральному прокурору РФ с просьбой изменить ей меру пресечения, чтобы она могла помогать коллегам в условиях пандемии коронавируса.  

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался.

В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой, которая также находится под домашним арестом, выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.

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