Военные химики провели дезинфекцию строящегося медцентра в Калининграде

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтфлота провели дезинфекцию строящегося многофункционального медицинского центра в Калининграде. Об этом сообщает Минобороны.

«Военнослужащие продезинфицировали внутренние помещения здания, площадку вокруг объекта и работающую на ней специальную технику, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. В общей сложности военные химики продезинфицировали более 15 тысяч квадратных метров», — отметили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона.

Ранее сообщалось, что для строящегося центра привезли первую партию медицинского оборудования. Технику доставили самолётом военно-транспортной авиации ВКС России.

В рамках борьбы с распространением коронавируса президент Владимир Путин поручил военным построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских центров. Первые восемь объектов должны завершить до 30 апреля, остальные, в их числе — модульный корпус в Калининграде, — до 15 мая. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 млрд рублей из резервного фонда.