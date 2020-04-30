Белой и Сушкевич суд продлил домашний арест на 4,5 месяца

Медикам Елене Белой и Элине Сушкевич, обвиняемым с спланированном убийстве ребенка, суд продлил домашний арест на 4,5 месяца. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.



«Домашний арест продлен до 17 октября 2020 года. Все ранее установленные ограничения сохранены», — уточнили в ведомстве.

Предварительное заседание суда по данному уголовному делу назначено на 19 мая 2020 года.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено и Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

В середине апреля 2020 года уголовное дело передано в суд. Защита Элины Сушкевич ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.



Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался. Оба медика находятся под домашним арестом, свою вину не признают.



«Не исключался сепсис»: Сушкевич рассказала свою версию смерти ребенка в роддоме № 4

В поддержку Элины Сушкевич и Елены Белой выступило медицинское сообщество. Врачи назвали обвинение абсурдным и призвали к открытому расследованию уголовного дела.