Суд вернул уголовное дело в отношении гендиректора «Есении» на доработку

Суд вернул уголовное дело в отношении гендиректора «Есении» на доработку
Олег Мирошнеченко в зале суда. Фото: Новый Калининград
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Центральный районный суд вернул уголовное дело в отношении гендиректора ритуального агентства «Есения» Олега Мирошниченко на доработку. Информация об этом содержится в карточке дела на официальном сайте суда.

«Возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — говорится в графе о результатах рассмотрения дела 23 июня.

Как пояснил «Новому Калининграду» адвокат Евгений Галактионов, представляющий интересы бизнесмена, сторона защиты намерена обжаловать данное постановление суда.

«Суд придрался не к решению о прекращении дела, а к оформлению материалов: мол, следователь в постановлении не указал то и то... Формально следователь может новое постановление вынести, все указать и отправить снова в суд, но это мы уже дойдем до абсурда в этой ситуации», — пояснил Галактионов.

В начале июня стало известно, что расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Есении» Олега Мирошниченко завершено. 55-летнего предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, Мирошниченко узнал, что у коммерческого директора компании, оказывающей услуги по погребению, возникли трудности с получением разрешения на захоронение умерших на кладбище «Цветковское». Глава «Есении» за денежное вознаграждение, которое он якобы намеревается передать сотруднику администрации Гурьевска, пообещал устранить препятствия. 

От обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следствие поддержало ходатайство и направило соответсвующее постановление в суд вместе с материалами дела.  

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Изначально Мирошниченко инкриминировали другое преступление — в феврале 2020 года стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело за посредничество во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Суд избрал Мирошниченко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

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