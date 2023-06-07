У нас все уже высохло: Алиханов сообщил об идее привлечь авиацию для создания дождевых облаков

У нас все уже высохло: Алиханов сообщил об идее привлечь авиацию для создания дождевых облаков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов поручил при необходимости привлечь авиацию для образования дождевых облаков в Калининградской области. Также он заявил о ненужности стрижки газонов и нужности поливов деревьев. Тема поднималась на оперативном совещании в областном правительстве в среду, 7 июня.

По словам Алиханова, в регионе сложилась «сложная ситуация по климатическим аномалиям». Вопрос будет обсуждаться в конце недели на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в том числе речь идет о помощи сельхозпроизводителям. Также он напомнил, что ранее в областном правительстве «прорабатывали вопрос с авиацией специальной, которая стимулирует или как-то образует осадки». «Они, понятно, располагаются у нас на югах, эти самолеты, но вполне их можно перебросить к нам сейчас, если это нужно», — сказал губернатор.

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Также глава региона поручил муниципалитетам не стричь траву и поливать деревья. «Заниматься стрижкой газонов в такую погоду — я тут прочитал, что город сказал, что просим подрядчиков не стричь их очень сильно. Зачем вообще их стричь? — спросил Антон Алиханов. — Полтора месяца воды нет ни капли. Прекратите заниматься ненужными вещами, может, деньги сэкономите для городского бюджета. Других муниципалитетов это тоже касается».

МЧС объявило штормовое предупреждение о засухе в Калининградской области, оно будет действовать с 8 июля. Ранее стало известно, что в регионе установлен класс чрезвычайной пожароопасности. В Калининграде в связи с этим ввели особый противопожарный режим.

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