В Калининградской области планируют снова ввести особый противопожарный режим

В Калининградской области планируют снова ввести особый противопожарный режим
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожары

Власти планируют снова ввести особый противопожарный режим на территории всей Калининградской области. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно документу, особый противопожарный режим будет действовать с 15 июня по 3 июля. В этот период введут запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ «на определенных участках» и использование пиротехники. Органам местного самоуправления рекомендуют создать оперативные штабы и рабочие группы по контролю и оперативному реагированию.

Кроме того, предполагается создание минерализованных полос на неиспользуемых сельхозучастках и по границам населенных пунктов. Муниципалитетам также рекомендуют убрать с территорий сухую растительность и подготовить пункты для временного размещения населения на случай эвакуации людей из мест, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров.

Накануне в Калининградской области официально объявили о засухе. «Штормовое предупреждение» МЧС начало действовать с 8 июня. С 6 июня в регионе установили класс чрезвычайной пожароопасности. Из-за засухи жителям Калининградской области на три недели запретили посещать леса. За нарушение этой меры предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Власти планируют отслеживать посетителей с помощью фотоловушек и беспилотников.

Особый противопожарный режим действовал в регионе с 7 марта до 31 мая. Решение об этом было принято «в связи с повышением уровня пожарной опасности». Власти Калининграда установили особый противопожарный режим с 6 июня.

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