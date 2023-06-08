В Калининградской области планируют снова ввести особый противопожарный режим

Власти планируют снова ввести особый противопожарный режим на территории всей Калининградской области. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.



Согласно документу, особый противопожарный режим будет действовать с 15 июня по 3 июля. В этот период введут запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ «на определенных участках» и использование пиротехники. Органам местного самоуправления рекомендуют создать оперативные штабы и рабочие группы по контролю и оперативному реагированию.

Кроме того, предполагается создание минерализованных полос на неиспользуемых сельхозучастках и по границам населенных пунктов. Муниципалитетам также рекомендуют убрать с территорий сухую растительность и подготовить пункты для временного размещения населения на случай эвакуации людей из мест, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров.

Накануне в Калининградской области официально объявили о засухе. «Штормовое предупреждение» МЧС начало действовать с 8 июня. С 6 июня в регионе установили класс чрезвычайной пожароопасности. Из-за засухи жителям Калининградской области на три недели запретили посещать леса. За нарушение этой меры предусмотрен штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Власти планируют отслеживать посетителей с помощью фотоловушек и беспилотников.