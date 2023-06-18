В Черняховске — вновь сильные дожди, за сутки выпала месячная норма

За прошедшие сутки в Черняховске ухудшилась ситуация с дождями, сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В течение 24 часов в городе выпало 66 мм осадков. Это практически полная месячная норма для Калининграда, отмечают эксперты. «С вечера 16 июня в городе выпадали преимущественно конвективные осадки ливневого характера, после чего днем 17 числа наблюдались обложные дожди слабой и умеренной интенсивности, — говорится в сообщении. — Выпавшее количество осадков является опасным метеорологическим явлением, местами наблюдались подтопления».

9 июня в регионе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.