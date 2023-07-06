Власти Балтийска заявили, что восстановили водоснабжение в городе

Власти Балтийска заявили, что восстановили водоснабжение в городе
Фото из архива Нового Калининграда
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Власти Балтийского округа заявили в четверг, 6 июля, что водоснабжение в городе восстановлено. «На сегодняшний момент резервуары на ВНС-2 полные», — говорится в сообщении администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». По данным властей, давление подачи воды подняли до норматива и жители верхних этажей многоэтажек «уже почувствовали положительные изменения».

Вместе с тем специалисты продолжают восстанавливать две водозаборных скважины, отметили в администрации. По словам чиновников, это позволит «поднять потребление воды почти на 70%».

В четверг в городе отключена вода в военном городке. «В районе недостроенных домов в зарослях обнаружили сильно поврежденный трубопровод, который в больших количествах сливал в залив чистую питьевую воду. Занимаемся его ремонтом, организовали на ул. Шоссе Морской пехоты, 35 подвоз автоцистерн», — проинформировали в администрации.

На сетях водопровода в Балтийске 28 июня произошла крупная авария. В воскресенье, 2 июля, к поиску утечки привлекли сотрудников областного предприятия «Водоканал». В город начали подвозить цистерны с чистой питьевой водой. В среду, 5 июля, губернатор Антон Алиханов сообщил в эфире ГТРК «Калининград», что проблема Балтийска связана с необходимостью ремонта скважин водозабора. Из-за перебоев с водоснабжением в городе был объявлен режим повышенной готовности.

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