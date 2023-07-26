Облсуд оставил в силе арест некоторого имущества семьи Андрея Колесника

Апелляционная инстанция оставила в силе обеспечительные меры, которыми был наложен арест на некоторое имущество Андрея Колесника и членов его семьи. Информация об этом содержится в картотеке областного суда.



Как ранее сообщал «Новый Калининград», в карточке дела по рассмотрению гражданского иска Генпрокуратуры РФ к депутату, его супруге и теще, содержится информация о четырех исполнительных листах, выданных Центральным районным судом Калининграда.

«По ходатайству прокурора в целях обеспечения иска в соответствии со ст.139 ГПК РФ судом было принято определение о наложении ареста на имущество ответчиков и третьего лица, а также запрета на совершение определенных действий третьим лицом. Выданы исполнительные листы, которые предъявлены взыскателем в соответствующие органы», — уточнили в пресс-службе облсуда.

Ответчики обжаловали выданные исполнительные листы. 25 июля облсуд оставил определение районного суда без изменений.

11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.



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