Проект благоустройства «Городской долины» в Черняховске прошел госэкспертизу

Проект благоустройства «Городской долины» в Черняховске прошел госэкспертизу
Изображении из концепции благоустройства в Черняховске, представленной на конкурс
Все новости по теме: Муниципалитеты

Проект реновации историко-ландшафтного пространства «Городская долина» в Черняховске получил положительное заключение экспертизы. Разработкой документации занималась компания «ПрофЭнергоСтрой». Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Концепция благоустройства парковой зоны в Черняховске победила в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. Власти хотят благоустроить территории вокруг Замкового и Паркового прудов. За счёт внебюджетных источников (инвестор строит гостинично-деловой комплекс около Замкового пруда) должна быть реконструирована набережная. В 2022 году был заключен контракт стоимостью 169 млн рублей на первый этап, в начале 2023-го — на второй, стоимостью 31,2 млн рублей.

Коньки, дракон и стальной конь: что появится на берегах центральных прудов Черняховска

«Концептуально весь проект благоустройства мы назвали „Городской долиной“, потому что исторически это была Долина стрелков, а в советское время тут был городской парк. Мы соединили два названия и получили „Городскую долину“». На том месте, где сейчас наши озера, в древние времена, судя по всему, было устье реки Чернуппе. Функционально мы всю эту низину с озерами разделили на семь долин: «Русло истории», «Долину цветов», «Долину Сказок», «Долину стрелков», «Городской сад», «Клевое место» и «Замковый пруд»", — поясняла советник главы администрации Черняховского округа по вопросам архитектуры и городской эстетики Анастасия Лагуткина.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter