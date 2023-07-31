Проект благоустройства «Городской долины» в Черняховске прошел госэкспертизу

Проект реновации историко-ландшафтного пространства «Городская долина» в Черняховске получил положительное заключение экспертизы. Разработкой документации занималась компания «ПрофЭнергоСтрой». Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.



Концепция благоустройства парковой зоны в Черняховске победила в конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. Власти хотят благоустроить территории вокруг Замкового и Паркового прудов. За счёт внебюджетных источников (инвестор строит гостинично-деловой комплекс около Замкового пруда) должна быть реконструирована набережная. В 2022 году был заключен контракт стоимостью 169 млн рублей на первый этап, в начале 2023-го — на второй, стоимостью 31,2 млн рублей.

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«Концептуально весь проект благоустройства мы назвали „Городской долиной“, потому что исторически это была Долина стрелков, а в советское время тут был городской парк. Мы соединили два названия и получили „Городскую долину“». На том месте, где сейчас наши озера, в древние времена, судя по всему, было устье реки Чернуппе. Функционально мы всю эту низину с озерами разделили на семь долин: «Русло истории», «Долину цветов», «Долину Сказок», «Долину стрелков», «Городской сад», «Клевое место» и «Замковый пруд»", — поясняла советник главы администрации Черняховского округа по вопросам архитектуры и городской эстетики Анастасия Лагуткина.