Барышникова, осужденного за фейки о российской армии на 7,5 лет, перевели в медсанчасть ФСИН

Барышникова, осужденного за фейки о российской армии на 7,5 лет, перевели в медсанчасть ФСИН
Игорь Барышников. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград
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В Калининграде Игоря Барышникова, осужденного за фейки о российской армии на 7,5 лет колонии, перевели из СИЗО в медико-санитарную часть № 39 ФСИН. Об этом «Новому Калининграду» сообщила адвокат Мария Бонцлер, представляющая интересы активиста.

«Он сейчас в медсанчасти. Его на следующей неделе должны отвезти в областную больницу, чтобы провести обследование и возможно еще раз взять биопсию. После этого будет решаться вопрос о назначении врачебной комиссии ФСИН по актированию Барышникова, то есть решению о том, может ли он находиться в местах лишения свободы», — рассказала Бонцлер.

22 июня Советский городской суд признал Игоря Барышникова виновным в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) и назначил ему наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, недавно лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция. При этом суд ранее отказал активисту в назначении медэкспертизы, которая бы оценила его состояние здоровья и возможность нахождения в заключении. На иждивении активиста находится 96-летняя больная мать.

Защитники Барышникова обжаловали приговор, но дата апелляции еще не назначена. Также адвокаты намерены обратиться в Комитет по правам человека ООН, потому что опасаются за жизнь активиста. 

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