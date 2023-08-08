Росприроднадзор выявил на закрытом полигоне в Круглово 25 нарушений

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Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку деятельности полигона твёрдых коммунальных отходов в районе посёлка Круглово в Зеленоградском округе. Поводом для неё послужил пожар, который был зафиксирован на объекте 12 июня.

В результате проверки было выявлено 25 экологических нарушений, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, отмечают в Росприроднадзоре. Превышена вместимость полигона, отсутствует должная проектная документация, выявлено недостоверное представление статистической отчётности. Компании «Единая система обращения с отходами Калининградской области» (ЕСОО), заведующей полигоном, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Предприятие планируют привлечь к административной ответственности.

Напомним, 15 июня после пожара полигон был закрыт, но продолжил принимать отходы для сортировки.

«Новый Калининград» обратился за комментарием в ЕСОО. Её директор Ярослав Поляков обещал прокомментировать ситуацию позднее.

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