«Сомнительная проверка»: ЕСОО намерена обжаловать действия Росприроднадзора в суде

Компания «Единая система обращения с отходами Калининградской области» сомневается в законности и целесообразности внеплановой проверки закрытого мусорного полигона в посёлке Круглово. Ситуацию прокомментировал корреспонденту «Нового Калининграда» директор ЕСОО Ярослав Поляков.

«Полигон в посёлке Круглово функционирует с 1977 года, а передан предприятию лишь в 2001 году, но уже без какой-либо технической документации, в том числе проектной, — разъяснил руководитель компании. — В 2016 году в установленном законом порядке объект включён в государственный реестр объектов размещения отходов без замечаний со стороны Росприроднадзора». По его словам, зафиксированные в июне 2023 года нарушения уже являлись предметом проверки в марте текущего года. Тогда предприятию уже было выдано предписание об их устранении, срок исполнения которого не истёк к моменту очередной внеплановой проверки. «Представляется сомнительной целесообразность, и в целом законность проведения внеплановой проверки тех же обстоятельств на основании информации о возгорании на полигоне, — заявил Ярослав Поляков. — Заключение о законности действий должностных лиц Росприроднадзора будет дано по результатам их обжалования в суде».

Напомним, в июне Росприроднадзор выявил на закрытом полигоне в Круглово 25 нарушений, в том числе превышение вместимости объекта. Проверку решили провести после произошедшего на фоне засушливой погоды пожара.







Пожар на полигоне в Круглово в июне 2023 года. Фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Калининградской области

По данным Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров, полигон в посёлке Круглово переполнен минимум с 2018 года. Нагрузка на него была значительно увеличена в 2016 году после закрытия полигона в в поселке имени Космодемьянского в Калининграде. В январе 2019 года ЕСОО была оштрафована по итогам проверки природоохранной прокуратуры на 400 тыс. рублей за нарушение земельного законодательства, приведшее к деградации земель сельскохозяйственного назначения в районе полигона в Круглово. Тогда госпредприятие самовольно расширило границы полигона, в результате чего произошло захламление части земельного участка общей площадью 4,628 га, расположенного вблизи Круглово. В ноябре 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о расширении площади полигона вдвое для его подготовки к закрытию.

На этапе подготовки к рекультивации проблемы со свалкой усугубились. По итогам проверки в марте 2023 снова был выявлен ряд нарушений. 12 июня 2023 года полигон загорелся из-за продолжительной засухи. Тогда в воздухе возле посёлка было зафиксировано превышение допустимой концентрации оксида углерода. 15 июня, после тушения пожара, власти решили не возобновлять работу полигона, но там продолжила функционировать линия по сортировке отходов.