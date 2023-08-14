Ремонт нецелесообразен: власти Пионерского сообщили об итогах экспертизы треснувшего дома

Треснувший во время проведения земляных работ дом на ул. Вокзальной в Пионерском восстанавливать не планируют. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице «ВКонтакте», сославшись на результаты экспертизы.

«Согласно заключению строительно-технической экспертизы, состояние здания аварийное, его ремонт нецелесообразен, для проживания оно непригодно. <…> Специалисты МЧС обследуют здание, чтобы обеспечить возможность вывоза имущества и оборудования», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что земляные работы, во время которых произошло обрушение здания, были плановыми. «Чтобы устранить проблему с сыростью на первом этаже, было принято решение по установке дренажа и гидроизоляции фундамента. Это укрепило бы фундамент и предотвратило воздействие воды на конструкции дома. Работы выполняла подрядная организация. При проведении земляных работ произошла ситуация с деформацией фундамента и фасада. Специалисты - эксперты оценят весь комплекс обстоятельств и примут решение об их причинах. Экспертиза по оценке ущерба и установлении ответственных продолжается», — отмечают в администрации Пионерского.





Вопрос с дальнейшей работой музыкальной школы, несколько отделений которой размещались в треснувшем здании, решен, заверяют власти муниципалитета. «С 1 сентября Детской школе искусств будут предоставлены равноценные помещения и условия в других учреждениях города. Учебный процесс для ее воспитанников не пострадает. Родители будут проинформированы дополнительно», — уточняется в сообщении.

А вот решить вопрос с переселением приемной семьи, которая проживала в доме, пока не удалось. «После поступления сообщения о ситуации в ночь на 12 августа администрация округа незамедлительно предприняла меры по обеспечению безопасности проживающей в части здания приемной семьи. Родители и шесть детей были экстренно направлены для временного размещения в здание начальной школы. Семья обеспечена горячим питанием, предметами первой необходимости. Другие дети находятся в детских лагерях или у родственников. <…> Долго находиться в здании начальной школы невозможно. На данный момент муниципалитет не имеет жилых помещений с необходимой площадью и условиями для размещения детей. Семье были предложены пять вариантов временного размещения, пока будет принято решение по их проживанию. От этих вариантов семья отказалась. В том числе и от согласованных с Министерством социальной политики региона «Ресурсного семейного центра «Доверие» в Гусеве и «Центра содействия переселения «Соотечественники» в Багратионовске, где есть все необходимые условия для проживания. Поэтому сейчас работа по поиску вариантов размещения продолжается», — отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 11 августа, поздно вечером поступила информация о том, что в Пионерском при проведении замляных работ треснул и деформировался двухэтажный дом, в котором проживала многодетная семья и находились помещения музыкальной школы. В суботу утром власти муниципалитета сообщили, что специальная комиссия обследует здание на предмет дальнейшей эксплуатации, а проживавшая там семья определена в место временного пребывания и обеспечена всем необходимым. Ситуацией с треснувшим домом заинтересовался Следственный комитет, объявивший о проведении проверки.

В воскресенье глава проживавшей в доме семьи рассказал «Новому Калининграду», что власти Пионерского предложили им переехать в другой муниципалитет. «Были предложения такие, чтобы нас отправить и в Гусев, и в Озерск, и в Багратионовск, и еще куда-то. Но мы сразу отказались от этих вариантов — у нас же дети учатся в школе в Пионерском». В итоге городские власти пообещали предоставить альтернативное жилье семье до конца следующей недели.



