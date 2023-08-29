Областные власти решили купить дом для семьи из треснувшего здания в Пионерском

Областные власти решили купить дом для семьи из треснувшего здания в Пионерском
Треснувший дом в Пионерском. Фото пресс-службы местной администрации
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Региональные власти выделят деньги на покупку жилья для многодетной семьи, которая проживала в треснувшем доме на ул. Вокзальной в Пионерском. Решение об этом принял губернатор Антон Алиханов, сообщается на странице областного минсоцполитики в соцсети «ВКонтакте».

Для семьи планируют купить дом, его предоставят как служебное жилое помещение. «Здесь они смогут жить, пока воспитывают детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Сейчас в семье 17 детей, все школьники», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время чиновники подбирают недвижимость. Власти обещают, что до покупки жилья семью разместят в другом доме, площадь которого составляет 210 кв. м. «Администрация Пионерского городского округа окажет содействие в аренде жилья», — отметили в минсоцполитики.

В начале августа в Пионерском при проведении земляных работ треснул и деформировался двухэтажный дом на ул. Вокзальной, в котором проживала многодетная семья и размещалась музыкальная школа. Здание 1956 года постройки принадлежало муниципалитету, семье были предоставлены помещения в нем на условиях безвозмездной аренды. После инцидента жильцов разместили в городской школе.

Ситуацией с треснувшим домом заинтересовался Следственный комитет, ведомство объявило о проведении проверки. Глава проживавшей в здании семьи рассказывал «Новому Калининграду», что власти Пионерского предлагали им переехать в другой муниципалитет. «Были предложения такие, чтобы нас отправить и в Гусев, и в Озерск, и в Багратионовск, и еще куда-то. Но мы сразу отказались от этих вариантов — у нас же дети учатся в школе в Пионерском», — сказал Сергей Морозов.

Местные власти сообщили, что треснувший дом восстанавливать не планируют. Вопрос с дальнейшей работой музыкальной школы, несколько отделений которой размещались в здании, решен, заверили чиновники. «С 1 сентября Детской школе искусств будут предоставлены равноценные помещения и условия в других учреждениях города», — сообщали в администрации Пионерского округа.

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