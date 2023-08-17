Адвокаты Колесника заявили, что он госпитализирован

Адвокаты Колесника заявили, что он госпитализирован
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Адвокаты депутата Госдумы Андрея Колесника заявили при рассмотрении апелляции по делу об изъятии акций Калининградского морского торгового порта, что политик госпитализирован. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда в четверг, 17 августа.

Представители просили отложить заседание в связи с намерением Колесника присутствовать лично. Прокурор возразила против этого ходатайства, указав, что в этом случае возможно затягивание процесса. Суд решил начать рассмотрение дела в отсутствие Колесника и принять решение по этому ходатайству позднее. 

Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора.

11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Генпрокуратура подала апелляционное представление на решение районного суда по иску к депутату Госдумы Андрея Колеснику и его семье. Надзорный орган обжаловал решение, потому что его не устроили некоторые моменты в мотивировочной части. Андрей Колесник, его теща и супруга также пытаются оспорить решение районного суда об изъятии у семьи акций Калининградского морского торгового порта и возвращении в казну незаконного дохода.



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