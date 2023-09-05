Вывезенная в Калининградскую область девочка вернулась вместе с матерью в Литву

Годовалая девочка, вывезенная отцом в Калининградскую область, вечером во вторник, 5 сентября, вернулась вместе с матерью в Литву. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство ELTA. О возвращении ребенка в республику также пишет LRT.
Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкайте заявила, что «это результат объединенной работы всех ведомств, дипломатов». По ее словам, мать и дочь чувствуют себя хорошо и находятся в безопасности. Подробности процесса по возвращению ребенка не приводятся.
Как сообщалось ранее, 27 августа мужчина увез свою годовалую дочь из Литвы в Калининградскую область без согласия матери. Он пересек на лодке пограничную реку. В связи с похищением девочки в Литве было начато досудебное расследование.В республике мужчину заочно признали подозреваемым в похищении ребенка и незаконном пересечении границы, он был объявлен в розыск. Литовские СМИ сообщали, что Россия отказывается выдать ребенка и отца, ссылаясь на то, что у него помимо литовского гражданства есть и российское. Во вторник, 5 сентября, мать девочки отправилась в Калининградскую область, чтобы при содействии адвокатов вернуть дочь под свою опеку.