Вывезенная в Калининградскую область девочка вернулась вместе с матерью в Литву

Годовалая девочка, вывезенная отцом в Калининградскую область, вечером во вторник, 5 сентября, вернулась вместе с матерью в Литву. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство ELTA. О возвращении ребенка в республику также пишет LRT.



Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкайте заявила, что «это результат объединенной работы всех ведомств, дипломатов». По ее словам, мать и дочь чувствуют себя хорошо и находятся в безопасности. Подробности процесса по возвращению ребенка не приводятся.

Как сообщалось ранее, 27 августа мужчина увез свою годовалую дочь из Литвы в Калининградскую область без согласия матери. Он пересек на лодке пограничную реку. В связи с похищением девочки в Литве было начато досудебное расследование.