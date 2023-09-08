Один из крупнейших агрегаторов такси обещает программу междугородних поездок по региону по сниженным ценам

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Яндекс Go запускает программу междугородних поездок по региону по сниженным ценам. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Они доступны для поездок из Калининграда в Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Пионерский, Черняховск и обратно. В поездку входит бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Как и такси по другим тарифам, машину можно заказать на определенное время или на ближайшее. Поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе», утверждают в компании. Сервис после завершения поездки начнет искать обратный заказ для водителя. Если он не найдется, таксисту обещают компенсировать разницу между тарифами.

1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Эксперты прогнозировали рост цен и увеличение времени ожидания. В Калининграде в первый день действия нового закона цены поднимались в несколько раз.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter