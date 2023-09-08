Один из крупнейших агрегаторов такси обещает программу междугородних поездок по региону по сниженным ценам

Яндекс Go запускает программу междугородних поездок по региону по сниженным ценам. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



Они доступны для поездок из Калининграда в Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Пионерский, Черняховск и обратно. В поездку входит бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге. Как и такси по другим тарифам, машину можно заказать на определенное время или на ближайшее. Поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе», утверждают в компании. Сервис после завершения поездки начнет искать обратный заказ для водителя. Если он не найдется, таксисту обещают компенсировать разницу между тарифами.