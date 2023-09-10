Мэрия: в воскресенье подрядчик откроет движение по мосту на Суворова

В воскресенье, 10 сентября, должно открыться техническое движение по путепроводу на улице Суворова. Такое объявление вечером в субботу сделала пресс-служба мэрии Калининграда, уточнив, что автомобили на эстакаду запустят после 14:00.



Отметим, что открытие технического движения на ремонтируемой улице Суворова 25 августа перенесли из-за необходимости устранения специалистами «Водоканала» аварии на довоенном чугунном коллекторе. Ранее власти обещали открыть движение на двух полосах Суворова к 1 сентября.

Торги на ремонт съездов с ул. Суворова прошли в марте. По итогам аукциона контракт на 94,3 млн рублей заключили с компанией «Импэкс». От подрядчика требовалось убрать брусчатку и трамвайные пути и установить по бокам железобетонное барьерное ограждение. Также на въездах должны были оборудовать габаритные рамки 3,5 метра высотой.