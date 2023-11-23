На новый дом для семьи из треснувшего здания в Пионерском выделяют 25 млн рублей

Региональные власти выделяют 25 млн рублей на особняк для многодетной семьи, которая проживала в треснувшем доме в Пионерском. Распоряжение о приобретении служебного жилья за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



Деньги выделяют из резервного фонда областного правительства. Они предусмотрены на индивидуальный жилой дом общей площадью не менее 240 квадратных метров. Здание должно быть расположено в границах поселков Заостровье, Коврово или Малиновка на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Дом планируют купить до конца года.

В документе указано, что особняк приобретается «в целях формирования специализированного жилищного фонда Калининградской области с последующим отнесением к специализированным жилым помещениям». В пресс-службе областного правительства «Новому Калининграду» уточнили, что дом покупают для многодетной семьи, проживавшей в треснувшем здании в Пионерском. О том, что власти решили выделить деньги на эти цели, сообщалось в конце лета.

В начале августа в Пионерском при проведении земляных работ треснул и деформировался двухэтажный дом на ул. Вокзальной, в котором проживала многодетная семья и размещалась музыкальная школа. Здание 1956 года постройки принадлежало муниципалитету, семье были предоставлены помещения в нем на условиях безвозмездной аренды.