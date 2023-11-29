Алиханов надеется, что очередь на границе с Литвой «успеет рассосаться» к Новому году

Литовская сторона начала пропускать грузовики «в нормальном режиме». Об этом он заявил губернатор Антон Алиханов во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября. Он выразил надежду, что в ближайшие недели очередь на границе исчезнет.



«Буквально вчера с определенного времени вроде как поехали в нормальном режиме, по пять-семь автомобилей в час они (литовская сторона, — прим. „Нового Калининграда“) стали пропускать. Очень надеемся, что за ближайшие недели вот эта очередь, которая накопилась, успеет рассосаться и мы к Новому году все-таки не будем иметь очередей большегрузов на нашей территории», — сказал Алиханов.

Комментируя введение электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское», губернатор высказал мнение, что от этой системы не нужно отказываться. По словам Алиханова, ее продолжают дорабатывать. «Я думаю, что ее надо докрутить просто и сделать удобной, потому что все наши перевозчики автомобильные, кто этим профессионально занимается, знают, что это удобно. На той же белорусско-литовской границе, на других границах. Это работает, работает нормально. Надо просто ее сделать по-человечески и ограничить от возможности манипуляций со стороны тех же перевозчиков», — прокомментировал глава региона.