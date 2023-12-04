В Калининграде прошел еще один пикет против запрета абортов (фото)

В Калининграде 4 декабря прошел одиночный пикет против запрета абортов. Активистка с плакатом «Аборт — не преступление» стояла у Драматического театра.

Напомним, губернатор региона Антон Алиханов 1 декабря подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. «Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности», — говорится в тексте документа.

Авторами закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» стали представители партии «Единая Россия». За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в середине сентября председатель областного заксобрания Андрей Кропоткин в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках.

Местные активистки планировали провести митинг против закона о склонении к абортам, однако власти Калининграда им отказали, сославшись на необходимость организации медицинской помощи и санитарного обслуживания при проведении публичных мероприятий. Инициативная группа планирует снова подать заявку, предусмотрев все требования городской администрации.